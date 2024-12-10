TFF Başkanı Hacıosmanoğlu yeni hakemlik sistemini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Kulüplerin harcama limitleri, yeni hakemlik sistemi, kulüp borçları ve kulüplerin futbolcularla yaptığı sözleşmelere değinen Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Türk futbolunu yönetmeye, futbolun adil ve adaletli yönetilmesi gerektiğini belirterek göreve talip oldum. Geldiğimiz ilk günden itibaren her kulübe eşit mesafede kalma felsefesiyle birlikte bize bir adım gelen on adım gitme düşüncemizden bir adım ödün vermedik."

EURO 2024 yorumu

A Milli Takım'ın 2024 yılındaki performansıyla ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, "2024 milli takımımız için başarılı geçti. EURO 2024'te çeyrek finale kadar çıktık ve şanssız bir şekilde yarı finalin kapısından döndük. UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne lider çıkmayı kıl payı kaçırdık, Macaristan'ı yenerek ilk kez A Ligi'ne çıkacağımıza inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

"Göreve geldik, Türk futbolunun sportif gelişminin, finansal sürdürülebilirliğinin, saha dışı ve saha içi adil rekabet ortamın sağlanması için projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Kulüpler Birliği'ne sunduğumuz projeleri 5 ana başlıkta sınıflandırabiliriz.

Kulüplerin futbolcularla sözleşmeleri

Bunlardan ilki standart sözleşme konusu. Mevcut durumda oyuncularla birden çok sözleşme imzalanması yerine tek bir sözleşme mantığını devreye alacağız. Amacımız oyuncu sözleşmelerinde uluslararası kaliteyi yakalamak, kulüplerimizin pazarlık güçlerini artırmak."

Kulüp borçları

"Vadesi geçmiş borç kontrolü futbolumuzun kanayan yaralarından biri. Kulüplerimizin finansal dar boğazına girdiğinin ilk sinyali borçlarını ödeyememesidir. Mali durumları kötüleşmeden, transferlere kontroller getirmek istiyoruz. Harcama limitleri gereksiz esnetmeler nedeniyle beklenen sonuçları veremedi. Bu sayede kulüplerin harcamaları kontrol altına alınacak."

Yeni hakemlik sistemi

"Son projemizi ise saha içindeki rekabeti tesis etmek için hazırlıyoruz. O da hakemlik sisteminin yeniden yapılanması. Bu projemizin iki ayağı var. İlk ayağında performans değerlendirmeler, hakem atamaları. Önümüzdeki günlerde atacağımız adımlar ve yapacağımız bildirimlerle daha detaylı açıklayacağız. Yepyeni bir düzen tesis ediyoruz. İkinci ayağında ise kurumsal bir yapılanma mevcut. İngiltere ve Almanya modellerini yerinde inceleme, Portekiz ve İspanya modellerini raporlar üzerinden incelenmesiyle Kulüpler Birliği'ne anlatıldı. Kendilerinden gelecek bilgilere göre hemen karar alıp değişikliğe başlayacak durumdayız."