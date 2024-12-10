Acun Ilıcalı'dan Metin Öztürk'e yanıt: Böyle soytarılar konuştukça Türk futbolu kaosa sürüklenir

Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Turkuaz Medya Spor Zirvesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ün açıklamalarına ilişkin sert sözler kullandı.

Acun Ilıcalı’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Barış Alper’e geçmiş olsun. Bizim futbolcularımız hayati tehlike atlatırken Trabzon’da linçlenmeye çalışılırken karşı tarafın yaklaşımını biliyoruz. Hakem olduğu zaman bizim duruşumuz değişmeyecek, ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Kendi oyuncusu sakatlandıktan sonra Galatasaraylı hadsiz yöneticinin bizim kulübümüzü suçlayıp hedef göstermesi, sakatlayan futbolcu Fenerbahçe ile birleştirmeye çalışması. Bu oyuncu geçen sene kendini yere atıp bizi şampiyonluktan etmiş, o oyuncu yeni projeye göre Fenerbahçe maçında kasten oynamamış. Sonra bizim talimatımızla sakatlamış. Bizim maçta oynamamasına şike iması yapıyor. Vahim duyumlar var, eee duyum ne söyleyen yok. Yalıda buluştunuz, bana öyle duyum geldi.

"Türk futbolu kaosa sürüklenir"

Galatasaray Kulübüne sesleniyorum. Yöneticilerinizin konuşması sizi temsil ediyor. Sizin yöneticiniz çirkin şekilde şike imasında bulundu. Hayatınızda böyle arsız, adi bir suçlama gördünüz mü? Bu tip soytarılar çıkıp böyle konuşmalar yaptıkça Türk futbolu kaosa sürüklenir. Biz haksızlığa isyan ediyoruz. Size şike yaptınız diyorsunuz. Biz adalet istiyoruz diyoruz, siz çıkmışsınız yalıda buluşuyor, yapı var diyorsunuz. Tiyatro değil artık, iş başka bir boyuta geçti. Güzel bir Holloywood filmi. Bizi suçlayanlara yazıklar olsun diyoruz, lanetliyoruz."

Metin Öztürk ne dedi?

Metin Öztürk, Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 yendiği maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz, gerçekten çok üzgünüz. 3 hafta önce sakatım diyerek, bizim ikinci sıradaki rakibimizin maçına çıkmayan Manaj, bugün Barış Alper'i, bir milli futbolcuyu katletti” dedi.