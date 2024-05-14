TFF duyurdu: Transfer dönemi 24 Haziran'da başlayacak
TFF, gelecek sezon için Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran'da başlayıp 13 Eylül'de sona ereceğini duyurdu.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolda 2024-2025 transfer tarihlerini açıkladı.
Açıklamada, "2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir." denildi.