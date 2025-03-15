  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. TFF kararını verdi: Beşiktaş Galatasaray derbisini yabancı hakem yönetecek
Takip Et

TFF kararını verdi: Beşiktaş Galatasaray derbisini yabancı hakem yönetecek

TFF Süper Lig'de sezonun geri kalanında oynanacak derbi maçları için yabancı hakem kararı aldığı ifade edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TFF kararını verdi: Beşiktaş Galatasaray derbisini yabancı hakem yönetecek
Takip Et

Liglere verilecek milli aranın ardından oynanacak olan Süper Lig'in 29. haftası derbiye sahne olacak.

 

29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş ile Galatasaray derbide kozlarını paylaşacak. Ligin 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetmişti.

TFF hakem kararını verdi

NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbide de yabancı hakem görev yapacak.

Haberde Süper Lig'in kalan haftalarında oynanacak olan derbi maçlarının da TFF Yönetim Kurulu ve başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aldığı kararla yabancı hakem tarafından yönetileceği belirtildi.

Son dakika... Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli olduSon dakika... Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli olduSpor
Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli olduKonyaspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli olduSpor
Spor
Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Son dakika... Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Son dakika... Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
PFDK açıkladı! Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'in cezası belli oldu
PFDK açıkladı! Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'in cezası belli oldu
PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho kararını açıkladı
PFDK, Jose Mourinho kararını açıkladı
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti
Saucony Troya Yarı Maratonu 20 Nisan’da koşulacak
Saucony Troya Yarı Maratonu 20 Nisan’da koşulacak