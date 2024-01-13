TFF ve Kulüpler Birliği kararını verdi: Passolig’le bir yıl daha devam

Passolig, pandemi döneminde biletli seyircinin maça gelmediğini iddia ederek bu sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin uzatılmasını Türkiye ve Futbol Federasyonu’ndan talep etti. Ajansspor’un haberine göre bu talep, 22 Aralık 2023’te Riva’da yapılan TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında görüşüldü.

Toplahtıda yeni e-bilet sistem sağlayıcı ihalesinin Nisan 2024’te yapılmasına ve yeni anlaşmanın 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmasına karar verildi.

Alınan bu kararla Aktifbank’la passolig hizmeti için yapılan ve bu sezon sonunda bitecek olan sözleşme bir yıl uzatılmış oldu. Böylece Passolig’in TFF’yi zarara uğradığı gerekçesiyle mahkemeye vermesine gerek kalmadı.

Kulüplere taahhütname gönderildi

Türkiye Futbol Federasyonu alınan karar üzerine kulüplere imzalamaları için taahhütname gönderdi. TFF’den kulüplere gönderilen taahhütname şöyle:

“Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler Birliği Vakfı arasında 22 Aralık 2023 Cuma günü Türkiye Futbol Federasyonu Riva yerleşkesinde gerçekleştirilen yeni dönem e-bilet merkezi parzarlama sistem sağlayıcı ihalesine ilişkin görüş birliğine varılmıştır. Taraftar arasında sağlanan mutabakata göre; 2024 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen yeni dönem E-Bilet sistem sağlayıcı ihalesi sonuçlanıncaya kadar, ihale dönemini içeren 2025-2026 futbol sezonundan başlamak üzere gelecek 5 yıl içinde kulübümüzün ev sahibi olarak oynayacağı müsabakalar ile ilgili olarak hiçbir biletleme entegratörü ile bilet satış, dağıtım ya da aracılık sözleşmesi imzalamayacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İş bu Taahhüdümüz hilafına sözleşme imzalamız halinde, yeni dönem e-bilet merkezi pazarlamasına ilişkin yapılacak ihalede meydana gelebilecek değer kaybından dolayı oluşacak her türlü zararın kulübümüze rücu edileceğini ve ortaya çıkan zararı karşılaşacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.”