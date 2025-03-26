  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. TFF'de hakem krizi! Başkanvekili Kazancı istifa etti
Takip Et

TFF'de hakem krizi! Başkanvekili Kazancı istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ceyhun Kazancı'nın, Beşiktaş-Galatasaray maçı hakkında alınan hakem kararı nedeniyle istifa ettiği kaydedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TFF'de hakem krizi! Başkanvekili Kazancı istifa etti
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kazancı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Görevim süresince yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum."

TFF kararını verdi: Beşiktaş-Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek?TFF kararını verdi: Beşiktaş-Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek?Spor
Forma satışından en çok kazanan kulüpler açıklandı! Üç büyükler kaçıncı sırada?Forma satışından en çok kazanan kulüpler açıklandı! Üç büyükler kaçıncı sırada?Spor
Motorine zam geldi, sıra LPG'de: İşte 26 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam geldi, sıra LPG'de: İşte 26 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Borsada yabancı yatırımcı takip edildi: İşte yabancı payı artan ve düşen hisseler...Borsada yabancı yatırımcı takip edildi: İşte yabancı payı artan ve düşen hisseler...Ekonomi

 

Spor
TFF'de Kazancı'nın yerine Tahir Ediz Kıray göreve getirildi
TFF'de Kazancı'nın yerine Tahir Ediz Kıray göreve getirildi
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Aston Villa, Arda Güler'e kancayı taktı: 'Aradığımız bir çok şey onda var!'
Aston Villa, Arda Güler'e kancayı taktı: 'Aradığımız bir çok şey onda var!'
TFF kararını verdi: Beşiktaş-Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek?
TFF kararını verdi: Beşiktaş-Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek?
Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu
Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu
Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? TFF açıkladı!
Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? TFF açıkladı!