TFF’den Ali Koç ve Jorge Jesus kararı
TFF, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus'un aldığı cezaya yapılan itirazı reddetti.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus'un aldıkları para cezalarına yapılan itirazların reddedildiği belirtildi.
TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
“Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, teknik sorumlusu Jorge Fernando Pınheıro De Jesus ile ilgili PFDK’nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/745 - K.2022-2023/945 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, teknik sorumlusu Jorge Fernando Pınheıro De Jesus’un 16.03.2023 tarihinde yapmış olduğu basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2 ve 35/4. maddeleri uyarınca 104.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile kara verilmiştir.”