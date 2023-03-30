TFF’den tek taraflı sözleşme feshi

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Fuchs Sports Türkiye, yayın hakları sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Fesih, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tek taraflı olarak gerçekleştirildi.

Fuchs Sports konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “TFF tarafından 2. Lig ve 3. Lig yayın haklarına ilişkin sözleşmemiz tek taraflı olarak fesih edilmiştir. Yayınların kaldığı yerden devam edebilmesi için çalışmalar sürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı.