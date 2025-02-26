  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. THY Avrupa Ligi Dörtlü Final biletleri 7 saatte tükendi
Takip Et

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final biletleri 7 saatte tükendi

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleşecek organizasyonunun biletleri 7 saatten kısa sürede tükendi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final biletleri 7 saatte tükendi
Takip Et

Avrupa Liginden yapılan açıklamada, "www.f4tickets.com" üzerinden TSİ 11.00'de satışa çıkan Dörtlü Final biletlerinin 7 saatten kısa sürede tükendiği bildirildi.

Abu Dabi'deki Etihad Arena'da 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final organizasyonun bilet fiyatları maç başına 74,75 ile 187,25 avro, 4 karşılaşmayı kapsayacak şekilde ise 299 ile 749 avro arasında değişiyordu.

Tarihte ilk kez Avrupa kıtası dışında düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de yarı final maçları 23 Mayıs, final ve üçüncülük müsabakaları ise 25 Mayıs'ta oynanacak.

THY 27 seferini iptal etti!THY 27 seferini iptal etti!Gündem

 

THY'den üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanıTHY'den üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanıŞirket Haberleri

 

Spor
Drogba'dan eski hocası Mourinho'ya destek: "Benim 'babam' nasıl ırkçı olabilir?"
Drogba'dan eski hocası Mourinho'ya destek: "Benim 'babam' nasıl ırkçı olabilir?"
FIFA'dan kritik hamle: Ofsayt ve VAR kuralı değişecek mi?
FIFA'dan kritik hamle: Ofsayt ve VAR kuralı değişecek mi?
Lionel Messi'den Barcelona'ya dönme kararı
Lionel Messi'den Barcelona'ya dönme kararı
Galatasaray'dan Vincic tepkisi: "Sadece bu hakemi istemediğimiz halde özellikle bu hakem verildi"
Galatasaray'dan Vincic tepkisi: "Sadece bu hakemi istemediğimiz halde özellikle bu hakem verildi"
TFF kararını verdi: Derbilerde yabancı hakemler görev alacak
TFF kararını verdi: Derbilerde yabancı hakemler görev alacak
Manchester United: Örnek kulüpten sıradan bir kulübe!
Manchester United: Örnek kulüpten sıradan bir kulübe!