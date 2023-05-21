Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.
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Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.
Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor, ligde 48 puanla 8. sırada, İstanbul temsilcisi ise 44 puanla 9. sırada yer alıyor.
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ve Denswil'in sakatlığı bulunuyor, Eren Elmalı ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.