Trabzonspor Thomas Meunier transferini duyurdu
Trabzonspor, Belçikalı futbolcu Thomas Meunier ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
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Trabzonspor, Belçikalı futbolcu Thomas Meunier ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier'un kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Borussia Dortmund’un Belçikalı sağ bek oyuncusu Thomas Meunier dün Trabzon'a gelmişti.
Meunier ile yapılan sözleşme'nin detayları şöyle:
- 1.5 yıllık sözleşme
- 2023/24 sezonu için 850 bin euro maaş
- 2024/25 sezonu için 1.5 milyon euro maaş ve 500 bin euro imza ücreti