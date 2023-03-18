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Trabzonspor'un olağanüstü genel kurulu ertelendi

Trabzonspor'un olağanüstü genel kurulu, gerekli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı ertelendi.

Haber Merkezi
AA
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Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk toplantıda, oy kullanma hakkı bulunan 9 bin 278 üyeden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.

Toplantının, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart'ta saat 09.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacağı kaydedildi.

Trabzonspor'da olağanüstü genel kurulda kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan, seçime tek liste ile girecek.