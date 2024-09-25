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Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

AA
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Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

27 Eylül Cuma:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK: Yasin Kol

28 Eylül Cumartesi:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş

19.00 Boluspor-Manisa FK: Davut Dakul Çelik

19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: Alper Akarsu

29 Eylül Pazar:

16.00 Yeni Malatyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Erkan Özdamar

19.00 Sakaryaspor-Central Hospital Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

19.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK: İlker Yasin Avcı

19.00 Esenler Erokspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Yiğit Arslan

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Fatih Karagümrük-Uğur Okulları İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Kocaelispor-Şanlıurfaspor: Muhammet Ali Metoğlu

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