Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
27 Eylül Cuma:
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK: Yasin Kol
28 Eylül Cumartesi:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş
19.00 Boluspor-Manisa FK: Davut Dakul Çelik
19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: Alper Akarsu
29 Eylül Pazar:
16.00 Yeni Malatyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Erkan Özdamar
19.00 Sakaryaspor-Central Hospital Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
19.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK: İlker Yasin Avcı
19.00 Esenler Erokspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Yiğit Arslan
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Fatih Karagümrük-Uğur Okulları İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz
20.00 Kocaelispor-Şanlıurfaspor: Muhammet Ali Metoğlu