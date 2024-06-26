TRT 1 frekans ayarlama nasıl yapılır? Türkiye Çekya TRT 1 canlı izle için bu ayarı unutmayın!

Euro 2024 serüveninde ya tamam ya devam maçına çıkacak Türkiye maçı öncesinde futbol severler TRT frekans ayarlarında sorun yaşamak istemiyor. Bunun için ilk olarak TRT 1'in yeni frekansını bulup ayarlamanız gerekiyor. Ardından maçın keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. Peki TRT 1 frekans Türksat 42'e nasıl ayarlanır? İşte tüm ayrıntılar...

TRT 1 FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT 1 FREKANS TÜRKSAT 42'YE NASIL AYARLANIR?

TÜRKSAT 4A TRT Spor frekans bilgileri:

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6



TRT 1 MAÇ FREKANSI AYARLAMA 2024



Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

YA DEVAM YA TAMAM MAÇI

Euro 2024 macerasında Türkiye'nin F grubundan çıkabilmesi için Çekya karşısında mutlaka en azından beraberlik elde etmesi gerekiyor. Şimdiye kadar Gürcistan'ı 3-1 yenerek hanemize 3 puan yazdırmayı başarmıştık. Grubun ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştuk. Hali hazırda 3 puanımız bulunuyor.



1- Portekiz 6 Puan Averaj +4

2- Türkiye 3 Puan Averaj -1

3- Çekya 1 Puan Averaj -1

4- Gürcistan 1 Puan Averaj -1