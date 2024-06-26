TRT 1 frekans ayarlama nasıl yapılır? Türkiye Çekya TRT 1 canlı izle için bu ayarı unutmayın!
TRT 1 frekans ayarlama nasıl yapılır? Euro 2024 maçları için TRT uyardı. Türksat 42'de rahat rahat canlı maç izlemek için bu ayarı yapmayı unutmayın. Türkiye Çekya maçını canlı izlemek adına TRT 1 maç frekansı nasıl ayarlanır, TRT 1 yeni frekansı kaç? Bu ayarı yaparak TRT'nin şifreli olmamasını sağlayabilirsiniz.
Euro 2024 serüveninde ya tamam ya devam maçına çıkacak Türkiye maçı öncesinde futbol severler TRT frekans ayarlarında sorun yaşamak istemiyor. Bunun için ilk olarak TRT 1'in yeni frekansını bulup ayarlamanız gerekiyor. Ardından maçın keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. Peki TRT 1 frekans Türksat 42'e nasıl ayarlanır? İşte tüm ayrıntılar...
TRT 1 FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?
TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.
TRT 1 FREKANS TÜRKSAT 42'YE NASIL AYARLANIR?
TÜRKSAT 4A TRT Spor frekans bilgileri:
Frekans: 11.958
POL: V
Sembol: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 MAÇ FREKANSI AYARLAMA 2024
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V Dikey
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4
YA DEVAM YA TAMAM MAÇI
Euro 2024 macerasında Türkiye'nin F grubundan çıkabilmesi için Çekya karşısında mutlaka en azından beraberlik elde etmesi gerekiyor. Şimdiye kadar Gürcistan'ı 3-1 yenerek hanemize 3 puan yazdırmayı başarmıştık. Grubun ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştuk. Hali hazırda 3 puanımız bulunuyor.
1- Portekiz 6 Puan Averaj +4
2- Türkiye 3 Puan Averaj -1
3- Çekya 1 Puan Averaj -1
4- Gürcistan 1 Puan Averaj -1