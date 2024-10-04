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Türkiye-Karadağ maçının bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile oynayacağı maçın genel bilet satışı başladı.

Haber Merkezi
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Türkiye-Karadağ maçının bilet satışı başladı
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile oynayacağı maçın genel bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.45'te gerçekleştirilecek olan maç için bilet satışlarında elektronik kart zorunluluğu olduğunu duyurdu.

Biletler, "www.passo.com.tr" web sitesi ve Passo Mobil Uygulama üzerinden, tüm takımların logolu Passolig kartları ile temin edilebilecek.

 

 

 

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