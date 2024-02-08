UEFA Başkanı Ceferin'den adaylık kararı

Fransa'nın başkenti Paris'te UEFA'nın 48. olağan kongresi gerçekleştirildi.

Kongrede, UEFA tüzüğünde yapılan değişiklikle mevcut başkan Aleksander Ceferin'in 2027'de tekrar aday olması mümkün hale geldi.

Ancak Ceferin, 2027'deki seçimde aday olmayacağını ve görevinden ayrılacağını duyurdu.

"Aday olmayacağıma karar verdim"

Ceferin açıklamasında, "Altı ay önce yeniden aday olmayacağıma karar verdim. Bunun nedeni, bir süre sonra her organizasyonunun taze kana ihtiyaç duyması ama esas nedeni 7 yıldır ailemden uzak olmam. Daha önce biliçli olarak düşüncelerimi açıklamak istemedim çünkü bazı insanların gerçek yüzünü görmek istedim" dedi.

Aleksander Ceferin, 2016 yılında bu yana UEFA başkanlığı görevini yürütüyor.