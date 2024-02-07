UEFA, kulüp müsabakalarının 2024-2027 yıllarına ilişkin gelir dağıtım sistemini açıkladı

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, katılımcılara ayrılan 3,31 milyar avroluk tutarın 2,46 milyar avrosu (yüzde 74,38), UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'da yer alan kulüplere dağıtılacak.

Kalan tutardan 565 milyon Euro (yüzde 17,02) UEFA Avrupa Ligi'ndeki, 285 milyon Euro (yüzde 8,60) ise UEFA Konferans Ligi'ndeki kulüplere tahsis edilecek.

Ayrıca öngörülen 4,4 milyar Euroluk toplam miktarın yüzde 10'u (440 milyon Euro) dayanışmaya, yüzde 7'si (308 milyon Euro) katılmayan kulüplere ve yüzde 3'ü (132 milyon Euro) eleme turundaki kulüplere verilecek.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'ne ise 25 milyon Euro ayrılacak.