UEFA kulüpler sıralamasını güncelledi: İlk 100'de üç Türk takımı var
UEFA Kulüpler Sıralaması'nda yapılan son güncellemeyle Avrupa'daki kulüplerin sıralaması belirlendi. Bu güncelleme sonucunda ilk 100'de üç Türk kulübü yer aldı.
Uluslararası futbol kulüpleri sıralamasında, İngiltere'nin Premier League temsilcisi Manchester City zirvedeki yerini korurken, Almanya'nın Bundesliga ekibi Bayern Münih ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada ise İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Madrid bulunuyor.
Son verilere göre, Fransa'nın Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain dördüncü sıraya yükselirken, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Liverpool beşinci sıraya yerleşti.
Fenerbahçe 56. sırada
Türk futbol kulüpleri arasında ise Fenerbahçe, 56. sıraya yükselerek Türkiye'den en yüksek sıralamayı elde etti. Galatasaray 60. sıraya yerleşirken, İstanbul ekibi Başakşehir ise 62. sırada kendine yer buldu.
EMS Yapı Sivasspor, uluslararası sıralamada 102. sıraya yükselirken, Beşiktaş 123. sıradan listede yer aldı. Trabzonspor ise 129. sırada kendine yer bulurken, Yukatel Adana Demirspor ise 179. sırada yer aldı.