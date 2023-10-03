UEFA'dan yeni format kararı

UEFA Nisan 2022'de, önümüzdeki sezondan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni Şampiyonlar Ligi formatını sunmuştu.

Marca'nın haberine göre, UEFA'nın 2027 ve sonrası için Süper Lig, Avrupa Ligi ve Adaylar Ligi olmak üzere üç turnuvadan oluşan bir Avrupa Kupası formatını başlatmak istediği öne sürüldü.

Bu liglerdeki takımlar, tıpkı ulusal şampiyonalarda olduğu gibi yükselme ve küme düşme mücadelesi verecek.

Öte yandan her biri 18 takımdan oluşan 3 ayrı lig formatının ekim ayı sonunda görüşüleceği kaydedildi.

Şampiyonlar Ligi'ne yeni format

UEFA, turnuvada geleneksel grup aşamasının yerini 2024-25 sezonunda lig formatına bırakacağını açıklamıştı.

İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva lig usülüne göre oynanacak.

Böylelikle 36 takımlı ligi ilk 8 sırada tamamlayanlar, tur atlayacak. 9-24 arasında 16 takım play-off oynayacak. Turu geçen takımlar, son 16 turunda mücadele edecek.

Öte yandan haberde 2027 öncesinde formatta bir başka değişiklik yapılmasının beklenmediği kaydedildi.