  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Usta oyuncu Şener Şen Galatasaray Divan Kurulu Üyesi oldu
Takip Et

Usta oyuncu Şener Şen Galatasaray Divan Kurulu Üyesi oldu

Usta oyuncu Şener Şen, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi oldu. Kulüp üyeliğinde 25 yılını dolduran Şen, beratını aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Usta oyuncu Şener Şen Galatasaray Divan Kurulu Üyesi oldu
Takip Et

Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi oldu. Sarı-kırmızılı kulüp üyeliğinde 25 yılınını dolduran usta oyuncu Şener Şen’e beratı takdim edildi. 

Şener Şen: Galatasaraylı olmanın gururunu yaşıyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten plaketini alan sanatçı Şener Şen açıklamasında; "Galatasaraylı olmanın gururunu birlikte bir kere daha yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.  

Divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ın yönettiği törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, genel sekreter Eray Yazgan, yönetim kurulu üyelerinden Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral ile Timur Kuban ve sarı-kırmızılı camiadan birçok isim katıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp üyeliğinde 25 yılını dolduran 187 kişiye, Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen törende beratları takdim edildi.

NBA maçları ertelendi! Lakers ve Clippers karşılaşması için açıklama geldiNBA maçları ertelendi! Lakers ve Clippers karşılaşması için açıklama geldiSpor
Galatasaray'da Gabriel Sara'da sakatlık tespit edildiGalatasaray'da Gabriel Sara'da sakatlık tespit edildiSpor
Spor
NBA maçları ertelendi! Lakers ve Clippers karşılaşması için açıklama geldi
NBA maçları ertelendi! Lakers ve Clippers karşılaşması için açıklama geldi
İşte Beşiktaş - Bodrum FK maçının VAR hakemi
İşte Beşiktaş - Bodrum FK maçının VAR hakemi
Galatasaray'da Gabriel Sara'da sakatlık tespit edildi
Galatasaray'da Gabriel Sara'da sakatlık tespit edildi
Serdal Adalı: Beşiktaş camiasının önemini, değerini bilecek hoca arayışımız var
Serdal Adalı: Beşiktaş camiasının önemini, değerini bilecek hoca arayışımız var
Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'u transfer etti
Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'u transfer etti
İspanya Süper Kupası'nda finalin adı belli oldu
İspanya Süper Kupası'nda finalin adı belli oldu