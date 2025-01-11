Usta oyuncu Şener Şen Galatasaray Divan Kurulu Üyesi oldu
Usta oyuncu Şener Şen, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi oldu. Kulüp üyeliğinde 25 yılını dolduran Şen, beratını aldı.
Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi oldu. Sarı-kırmızılı kulüp üyeliğinde 25 yılınını dolduran usta oyuncu Şener Şen’e beratı takdim edildi.
Şener Şen: Galatasaraylı olmanın gururunu yaşıyoruz
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten plaketini alan sanatçı Şener Şen açıklamasında; "Galatasaraylı olmanın gururunu birlikte bir kere daha yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ın yönettiği törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, genel sekreter Eray Yazgan, yönetim kurulu üyelerinden Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral ile Timur Kuban ve sarı-kırmızılı camiadan birçok isim katıldı.
Sarı-kırmızılı kulüp üyeliğinde 25 yılını dolduran 187 kişiye, Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen törende beratları takdim edildi.