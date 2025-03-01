VAR kuralları değişiyor! IFAB yeni sistemi duyurdu

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda yeni kuralların devreye alınacağını duyurdu. Yeni uygulama, kalecilerin topu elinde tutma süresinden herkesin şikayetçi olduğu VAR sistemi konusunda atılacak yeni adımlara odaklanıyor.

Kalecilerin topu elinde tutuma süresine yeni sınır

Devreye alınacak yeni kurallara göre, bir kaleci topu elinde 8 saniyeden uzun süre tutarsa ve hakem tarafından geri sayım başlatılırsa, rakip takım köşe vuruşu kazanacak. Bu değişiklik, oyunun hızlanmasını sağlamak amacıyla getirildi.

Oyun alanı dışındaki müdahalelere yeni kural

Eğer bir takımın yetkilisi, yedek oyuncusu, değiştirilen oyuncusu veya geçici olarak oyun alanı dışında bulunan bir futbolcusu, oyun alanını terk ederken topa dokunursa ancak bu hareketin kasıtlı bir müdahale olmadığı anlaşılırsa, rakip takıma endirekt serbest vuruş verilecek. Bu durumda herhangi bir kart uygulaması olmayacak.

VAR incelemelerinde anons dönemi başlıyor

Hakemler, uzun süren VAR incelemelerinin ardından artık kararlarını anons etme seçeneğine sahip olacak. Bu uygulama, taraftarların sahada alınan kararları daha iyi anlamasını sağlamayı amaçlıyor.

Vücut kameraları test edilecek

IFAB, FIFA’nın maç görevlileri tarafından takılacak vücut kameralarını test etme kararını da desteklediğini açıkladı. Bu yenilik, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda canlı maç yayınının bir parçası olarak uygulanacak.

Yürürlülük tarihi belli oldu

IFAB’ın aldığı bu kararlar, 14 Haziran 2025’te başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası ile birlikte resmen yürürlüğe girecek.