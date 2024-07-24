Youssef En-Nesyri canlı uçak takip | Fenerbahçe açıkladı! Youssef En-Nesyri uçak kodu nedir?

Youssef En-Nesyri canlı uçak takip Fenerbahçelilerin gündeminde. Sarı Lacivertlilerin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı son gönderiye göre Youssef En-Nesyri uçağa bindi ve İstanbul'a geliyor. Koç Holding Setair özel uçağıyla gelen golcünün ne zaman İstanbul'a ineceği ise merak konusu. Bu sebeple Fenerbahçeliler Youssef En-Nesyri canlı uçak takibi yaparak Flight Radar ve Flightware ile Youssef En-Nesyri izliyor. İşte Youssef En-Nesyri anlık uçuş takibi...

YOUSSEF EN-NESYRİ CANLI UÇAK TAKİP

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, KOÇ Holding'e ait kodu KOC11 olan uçak ile gelecek.

"Flightaware" adlı sitede ise uçak KOC1 koduyla takip edilebiliyor.

Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızının uçağını takip etmek isteyen taraftarların ilk önce FlightRadar24 adlı siteye giriş yapmaları gerekiyor.

Daha sonra sitenin arama bölümüne uçağın kodunun yani "KOC11"in girilmesi gerekiyor.

Bu sayede uçak canlı olarak takip edilebilecek.

Uçak henüz kalkmadıysa site verilerinde yer almaz.

YOUSSEF EN-NESYRİ SAAT KAÇTA İSTANBUL'A GELECEK?

Yağız Sabuncuoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre Youssef En-Nesyri bugün İstanbul'a gelecek.

27 yaşındaki yıldızın uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.

Youssef En-Nesyri'nin uçağının saat 14.50 gibi Türkiye hava sahasına girmesi bekleniyor.

Uçağın 15.45 gibi havalimanına iniş gerçekleştireceği düşünülüyor.

YOUSSEF EN-NESYRİ KİMDİR?

Youssef En-Nesyri, Faslı futbolcudur. 1 Haziran 1997'de Fas'ın Fès şehrinde doğmuştur. Forvet pozisyonunda oynayan En-Nesyri, profesyonel kariyerine 2016 yılında İspanyol kulübü Málaga'da başlamıştır. 2018'de Leganés'e transfer olmuş, 2020'de ise Sevilla'ya katılmıştır. Sevilla formasıyla UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı göstermiştir. Hızı, hava toplarındaki hakimiyeti ve golcülüğü ile bilinir. Fas millî takımında da önemli bir rol oynamış ve 2018 ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etmiştir.



