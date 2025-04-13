Yumruklu saldırıya uğrayan Hasan Arat'ın avukatı: Hukuki ve cezai süreç başlatıldı

Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın avukatı Altın Mimir, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve dün yaşanan olaylarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda dün gerçekleştirilen 2025 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı yaşanan gerginliğin ardından iptal edilmişti.

Toplantıda konuşma yaptığı sırada Arat ile Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında başlayan gerilim, fiziki temasa dönüşmüş, bu sırada kürsüye çıkan iki kişi de Arat'a fiziki müdahalede bulunmuştu.

Tüzük ve gelenekler gereği siyah-beyazlı kulüpte başkanlık yapanlara mevcut başkanın hemen akabinde süre kısıtlaması olmaksızın konuşma hakkı verildiğini hatırlatan avukat Altın Mimir, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Sayın Hasan Arat'a 17. sırada konuşma hakkı verilmiş olup bu süre zarfında her türlü çirkin saldırılara maruz bırakılmıştır. Buna rağmen Hasan Bey bir Beşiktaşlıya yakışır sükunetini koruyarak sıranın kendisine gelmesini beklemiştir. Ne var ki kürsüye çıktığı ilk an itibarıyla, bulunduğu konumun idrakinde olmayan Tevfik Yamantürk olmak üzere ne idiği belirsiz, (Zira değil kürsüye çıkmak, divan toplantısının kapısından içeriye girmeye dahi hakkı olmayan.) bir grup tarafından organize ve planlı bir şekilde sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştır.

Akabinde o, ne idiği belirsiz kişilerin Tevfik Yamantürk'ün korumaları olduğu anlaşılmış olup belli ki Tevfik Yamantürk, Sayın Hasan Arat'ın gerçekleri açıklamasından rahatsızlık duyduğu için kendisi ve adamlarıyla bunun önüne geçmek istemiştir. Küfürlü konuşmak, fiziksel saldırıda bulunmak, tüm bunlara azmettirmek suç olup, Tevfik Yamantürk ve adamları hakkında her türlü hukuki ve cezai süreç başlatılmıştır."