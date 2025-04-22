Ziraat Türkiye Kupasında ilk finalist Galatasaray
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’u deplasmanda 5-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Osimhen, 42. dakikada Lucas Torreira, 47 ve 55. dakikalarda Roland Sallai ile 90+1. dakikada Yusuf Demir kaydetti. Konyaspor'un tek golünü 53. dakikada Pedrinho attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselirken Konyaspor turnuvaya veda etti. 14 Mayıs'ta oynanacak final maçında Galatasaray'ın rakibi Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin galibi olacak.