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VakıfBank 3 yıl sonra yeniden şampiyon

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe’yi 3-0 geçerek 3 yıl aradan sonra 14. şampiyonluğunu kazandı.

Haber Merkezi
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VakıfBank 3 yıl sonra yeniden şampiyon
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'ya 3-0 üstünlük kuran VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe'yi serinin üç maçında da 3-1 mağlup eden sarı-siyahlı ekip, Sultanlar Ligi'nde 3 yıl sonra yeniden zirveye çıkmayı başardı.

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı VakıfBank, ligde son 13 sezonda 8. kez kupayı müzesine götürdü.

Ligde 14. kez şampiyon

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde 14. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan sarı-siyahlılar, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta ismini aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi.

Ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004 ve 2004-2005'te kupanın sahibi oldu. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.

Sarı-siyahlı ekip, ligde 3 yıl sonra yeniden zirveye çıkarak 14. şampiyonluğunu elde etti.

 

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