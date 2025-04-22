Anadolu Grubu'nda bayrak değişimi

Anadolu Grubu’nda 2000 yılından bu yana çeşitli pozisyonlarda çalışan ve 2017 yılından itibaren holding ve şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Kamil Süleyman Yazıcı, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Grubun 21 Nisan tarihinde gerçekleşen genel kurulunda şekillenen yeni yönetim kurulunda Talip Altuğ Aksoy, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olurken Yönetim Kurulunda şu isimler de yer aldı: Tuğban İzzet Aksoy, Beliz Çevik Chappuie, Mustafa Ali Yazıcı, İ. İzzet Özilhan, Türkan Özilhan, Rasih Engin Akçakoca, İzzet Karaca, Ahmet Cemal Dördüncü, Bekir Ağırdır, Hüseyin Faik Açıkalın.

Özilhan: Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelere iyilik ve değer üretmeye devam edeceğiz

Anadolu Grubu’nun kurucularından devraldığı bayrağı, hem kurucu ailelerin üçüncü nesil temsilcilerine hem de Anadolu Grubu’nun geleceğine eksiksiz bir güven duyarak devrettiğini belirten Tuncay Özilhan, “Bireylerden çok kurumun değerlerine ve birlikte inşa ettiğimiz ortak akla dayanan liderlik anlayışımızla önümüzdeki yıllarda da hep birlikte başarılarımızı katlayarak sürdüreceğiz. İşletmelerimiz, insan kaynağımız, teknolojimiz ve yönetim modelimizle Türkiye’ye ve faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelere iyilik ve değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Yazıcı: Grubumuzun 2035 vizyonunu şekillendiriyor, bizleri daha ileriye taşıyacak stratejiler üzerinde çalışıyoruz

Kamil Süleyman Yazıcı ise, “Anadolu Grubu yalnızca bir şirketler topluluğu değil, aynı zamanda köklü bir kültürün, ortak değerlerin ve sağlam ilkelerin taşıyıcısıdır. 75 yıllık serüvenimizin bu yeni döneminde Grubumuzun 2035 vizyonunu şekillendiriyor, bizleri daha ileriye taşıyacak stratejiler üzerinde çalışıyoruz. İnovasyon ve teknolojiyi merkeze alan bu uzun vadeli yolculukta; köklügeçmişimizden, güçlü kurumsal ve finansal yapımızdan, iş ortaklarımızdan ve ortakaklımızdan aldığımız güçle geleceğe güvenle ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kamil Süleyman Yazıcı kimdir?

Anadolu Grubu’nun kurucularından Kamil Yazıcı’nın torunu olan Kamil Süleyman Yazıcı, Emory Üniversitesi Goizueta Business School’unda Pazarlama lisansının ardından American Institute of Business and Economics’de MBA yüksek lisans programını tamamladı.

Kariyerine 2000 yılında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı’nda Mali İşler Uzman Yardımcısı olarak başlayan Yazıcı, 2002 yılından 2011 yılına kadar Anadolu Efes Rusya Bira operasyonlarında görev aldı. Yazıcı, 2017 yılından bu yana Anadolu Grubu holding ve şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.