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  4. Altın Rekora Doymuyor! Ons Yıl Sonu 3 Bin Doları Aşar Mı?

Altın Rekora Doymuyor! Ons Yıl Sonu 3 Bin Doları Aşar Mı?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Katılımcılar:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
OLCAY DOĞAN - ASTOR ENERJİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

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