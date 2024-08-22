Altın Rekora Doymuyor! Ons Yıl Sonu 3 Bin Doları Aşar Mı?

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ OLCAY DOĞAN - ASTOR ENERJİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
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