Altında Beklenti Makası Açılıyor! | Paranın İzinde | Doç. Dr. Derya Hekim

Bugünkü yayında; altın fiyatlarına ilişkin beklentilerin neden ayrıştığını, küresel piyasalardaki yeni rekorların yatırımcıya etkisini ve geleceğin yatırım alanları arasında uzay ve gemiciliğin nasıl öne çıktığını masaya yatırıyoruz. Ayrıca “Labubu” gibi alternatif yatırım araçlarının potansiyelini değerlendiriyoruz.

Temsilciler Meclisi’nin üç dijital varlığa yönelik aldığı kritik karar ve Türkiye’nin bütçe açığına karşı alabileceği olası önlemler de gündemimizde.

📌 Bu yayında öne çıkan başlıklar:

🔹 Altın için beklenti makası neden açılıyor?

🔹 Küresel piyasalarda yeni rekorların şifreleri

🔹 Uzay mı, gemicilik mi? Nasıl bir portföy seçilmeli?

🔹 Bir yatırım aracı olarak “Labubu” nedir?

🔹 Temsilciler Meclisi'nin onayladığı 3 dijital varlık ne?

🔹 Türkiye bütçesinde yeni mali önlemler kapıda mı?

💬 Ekonomi, yatırım, altın, borsa ve dijital varlıklara dair güncel ve derinlikli analizler için bu yayını kaçırmayın!