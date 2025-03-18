Altında Hedef Yükseldi! Yakın Vadede Ons Altın 3 Bin Doların Üzerini Görür Mü?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
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Hakan Güldağ - Berfin Çipa - Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
KONUKLAR:
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ŞİRİN SARI - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. FATİH ÖZATAY – TCMB ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ