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  4. BIST100 10 Bin Puanın Üzerindeki Seyrini Koruyor, Bankacılık Hızlı Yükseldi!

BIST100 10 Bin Puanın Üzerindeki Seyrini Koruyor, Bankacılık Hızlı Yükseldi!

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Vahap Munyar - Berfin Çipa - Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR:

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ŞİRİN SARI - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. FATİH ÖZATAY – TCMB ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
ABDULLAH SAMET ALTUNBAY - YATIRIM FİNANMAN UZMAN YARDIMCISI

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