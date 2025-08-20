  1. Ekonomim
  4. Borsa İstanbul Neden 11 Bin Puanı Aşamıyor? Paranın Yönü Rotayı Nereye Çevirdi? | Ekonomi Masası

Borsa İstanbul Neden 11 Bin Puanı Aşamıyor? Paranın Yönü Rotayı Nereye Çevirdi? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dr. Barış Esen - Hakan Güldağ ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ALİ EŞELİOĞLU - COINTR CEO'SU
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. EMRE ALKİN - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

