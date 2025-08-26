Borsa İstanbul’da Pozitif Rüzgâr Esmeye Devam Edecek Mi? | Ekonomi Masası
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Dr. Barış Esen - Hakan Güldağ ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
KONUKLAR;
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
SEDA YALÇINKAYA ÖZER – İNTEGRAL YATIRIM ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. FATİH ÖZATAY – TCMB ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ