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  4. Borsa ve Kriptoya Vergi Yolda Mı?

Borsa ve Kriptoya Vergi Yolda Mı?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Barış Esen, Talip Aktaş ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

CANAN SAKARYA - PARLAMENTO MUHABİRİ

MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI

MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ

ALAATTİN AKTAŞ - EKONOMİ GAZETESİ YAZARI

VAHAP TAŞTAN - YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

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