  4. Borsada Bilanço Döneminin Sonuna Gelirken BİST100 11 Bin Puanın Kıyısında! | Ekonomi Masası

Borsada Bilanço Döneminin Sonuna Gelirken BİST100 11 Bin Puanın Kıyısında! | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dr. Barış Esen - Hakan Güldağ ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK – ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. EVREN BOLGÜN - BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / İKTİSATÇI
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ
ZEYNEP GÜRCANLI – EKONOMİ GAZETESİ YAZARI

