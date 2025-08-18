  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası

Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Dr. Barış Esen - Hakan Güldağ ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
DOÇ. DR. FİLİZ ERYILMAZ - ALB YATIRIM BAŞEKONOMİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. BİNHAN ELİF YILMAZ - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

Diğer Videolar
Trump ve Putin'in Alaska'ya inişi sırasında gökyüzündeki jet sayısı dikkat çekti
Trump ve Putin'in Alaska'ya inişi sırasında gökyüzündeki jet sayısı dikkat çekti
Altın ve Gümüş... Merak Edilen Emtiada Son Durum: Ne Olacak? | Paranın İzinde | Şirin Sarı
Altın ve Gümüş... Merak Edilen Emtiada Son Durum: Ne Olacak? | Paranın İzinde | Şirin Sarı
Borsa İstanbul Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası
Borsa İstanbul Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası
Merkez Bankası Enflasyon Raporunun Şifreleri! | Paranın İzinde | Filiz Eryılmaz
Merkez Bankası Enflasyon Raporunun Şifreleri! | Paranın İzinde | Filiz Eryılmaz
Dikkatler Enflasyon Raporu Sunumunda! | Ekonomi Masası
Dikkatler Enflasyon Raporu Sunumunda! | Ekonomi Masası
Cari Açık ve Döviz Girişi Sarmalı! | Paranın İzinde | Cem Çakmaklı
Cari Açık ve Döviz Girişi Sarmalı! | Paranın İzinde | Cem Çakmaklı
Borsa İstanbul 11 Bin Puanın Altına Sarktı! Piyasa Neyi Bekliyor? | Ekonomi Masası
Borsa İstanbul 11 Bin Puanın Altına Sarktı! Piyasa Neyi Bekliyor? | Ekonomi Masası
Borsa İçin Ekim Ayı Vurgusu! Hangi Fonda Potansiyel Var? | Haftanın Stratejisi
Borsa İçin Ekim Ayı Vurgusu! Hangi Fonda Potansiyel Var? | Haftanın Stratejisi