  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası

Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Dr. Barış Esen, Dr. Şeref Oğuz ve Hakan Güldağ ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK – ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
MEHMET KAYA – EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
PROF. DR. BURAK ARZOVA - MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ
MUSTAFA MERTCAN - DOF ROBOTICS YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Diğer Videolar
BIST100 Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası
BIST100 Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası
Borsada Rekor Serisi Bozuldu! Yatırımcısını Şimdi Ne Bekliyor? | Ekonomi Masası
Borsada Rekor Serisi Bozuldu! Yatırımcısını Şimdi Ne Bekliyor? | Ekonomi Masası
BIST100 Hız Kesmedi! Borsada Rekor Coşkusu Devam Edecek Mi? | Ekonomi Masası
BIST100 Hız Kesmedi! Borsada Rekor Coşkusu Devam Edecek Mi? | Ekonomi Masası
Borsa, Geçmiş Yılı Telafi Edecek Bir Döneme Girdi! | Haftanın Stratejisi | Mehmet Gerz
Borsa, Geçmiş Yılı Telafi Edecek Bir Döneme Girdi! | Haftanın Stratejisi | Mehmet Gerz
Borsa İstanbul’da Pozitif Rüzgâr Esmeye Devam Edecek Mi? | Ekonomi Masası
Borsa İstanbul’da Pozitif Rüzgâr Esmeye Devam Edecek Mi? | Ekonomi Masası
Borsa İstanbul'un Yükselişi ve Altın... Yatırımcılar Ne Yapmalı? | Paranın İzinde | Nilüfer Sezgin
Borsa İstanbul'un Yükselişi ve Altın... Yatırımcılar Ne Yapmalı? | Paranın İzinde | Nilüfer Sezgin
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası
Borsa Şeytanın Bacağını Kırdı mı? Jackson Hole'u Beklerken | Paranın İzinde | Murat İman
Borsa Şeytanın Bacağını Kırdı mı? Jackson Hole'u Beklerken | Paranın İzinde | Murat İman