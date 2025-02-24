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  4. Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek?

Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Dr. Barış Esen - Hakan Güldağ - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KATILIMCILAR

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
DOÇ. DR. FİLİZ ERYILMAZ - ALB YATIRIM BAŞEKONOMİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
DOÇ. DR. DERYA HEKİM - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ

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