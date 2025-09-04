Enflasyonun Hanehalkı Ve Şirketler Üzerindeki Etkileri | Ekonomi Masası
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dr. Şeref Oğuz ve Hakan Güldağ ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
KONUKLAR;
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ÇAĞLAR TOROS - İNFO YATIRIM STRATEJİSTİ
MEHMET KAYA – EKONOMİ GAZETESİ MUHABİRİ
DOÇ. DR. DERYA HEKİM - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ