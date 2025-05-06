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  4. Nisan Enflasyonu Beklentinin Altında Kaldı, Şimdi Ne Olacak?

Nisan Enflasyonu Beklentinin Altında Kaldı, Şimdi Ne Olacak?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Dr. Barış Esen, Berfin Çipa ve Talip Aktaş ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR:

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
HELİN ÇELİK –BITOYO YÖNETİM DANIŞMANI
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. FATİH ÖZATAY – TCMB ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

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