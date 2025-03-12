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  4. Piyasa Nefesini Tuttu, ABD Enflasyon Verisini Bekleniyor!

Piyasa Nefesini Tuttu, ABD Enflasyon Verisini Bekleniyor!

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Hakan Güldağ - Berfin Çipa - Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR:

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
AHMET DENİZ YAĞBASAN - AHLATCI YATIRIM ANALİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. EMRE ALKİN - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ

 

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