Türkiye Ekonomisi Yılın İkinci Çeyreğinde Yüzde 4,8 Büyüdü | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Dr. Barış Esen, Dr. Şeref Oğuz ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
AHMET DENİZ YAĞBASAN - AKTİF PORTFÖY ARAŞTIRMA MÜDÜR YARDIMCISI
HÜSEYİN GÖKÇE – EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. EGE YAZGAN - BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

