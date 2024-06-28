  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Türkiye Gri Listeden Çıkacak Mı?

Türkiye Gri Listeden Çıkacak Mı?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Barış Esen - Şeref Oğuz - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

CANAN SAKARYA - PARLAMENTO MUHABİRİ
AHMET DENİZ YAĞBASAN - ALB YATIRIM ARAŞTIRMA ANALİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
ABDULLAH TOLU - YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
BERNA ÖNSEL - YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI UZMANI

 

Diğer Videolar
Dikkatler Merkez Bankası’na Çevrildi, TCMB’nin Faiz Kararı Ne Olacak?
Dikkatler Merkez Bankası’na Çevrildi, TCMB’nin Faiz Kararı Ne Olacak?
Asgari Ücrete Ara Zam İhtimali Masadan Kalktı Mı?
Asgari Ücrete Ara Zam İhtimali Masadan Kalktı Mı?
Dolarda Hareketlenme Başladı mı? Yılı Nasıl Bitirir?
Dolarda Hareketlenme Başladı mı? Yılı Nasıl Bitirir?
Vergi Cezalarında Uzlaşma Dönemi Kapandı!
Vergi Cezalarında Uzlaşma Dönemi Kapandı!
Dedeye torunlarının gözü önünde art arda kurşun!
Dedeye torunlarının gözü önünde art arda kurşun!
Dikkatler Meclis’te! Vergi Paketinde Ne Olacak?
Dikkatler Meclis’te! Vergi Paketinde Ne Olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Millileri tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Millileri tebrik etti
Sıcaklık 40 derece oldu, elektrik telleri tek tek patladı
Sıcaklık 40 derece oldu, elektrik telleri tek tek patladı