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Jeopolitik Riskler Gölgesinde Borsa İstanbul Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Dr. Barış Esen,Vahap Munyar ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR:

Besti Karalar – Ekonomi Gazetesi Parlamento Muhabiri
Çağlar Toros – İnfo Yatırım Stratejisti
Mehmet Kaya – Ekonomi Gazetesi Ankara Muhabiri
Dr. Şeref Oğuz – Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı
Samet Altunbay – Yatırım Finansman Uzman Yardımcısı

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