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Bitcoin’de Hangi Seviyeler Kritik? Altcoin Sepeti Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli? | Kripto Gündemi

Berfin Çipa'nın sunduğu Kripto Gündemi her perşembe saat 20.00'da NBE TV YouTube hesabında...

Merve Kornik
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Gazeteci Berfin Çipa'nın sunduğu Kripto Gündemi'nin bu haftaki konuğu BİTOYO Yönetim Danışmanı Helin Çelik oldu.

Kripto para piyasasındaki son gelişmeleri ve yatırımcıların merak ettiği tüm soruları yayında, ekran üzerinden yapılan detaylı teknik analizlerle yanıtladılar. Eğer siz de Bitcoin teknik analizi, Ethereum beklentileri, Solana geleceği, XRP yorumları, Dogecoin ve Shiba Inu analizleri gibi konulara ilgi duyuyorsanız, bu program tam size göre!

Programda Öne Çıkan Başlıklar:

-KRİPTO PARA PİYASASI BU HAFTA NELERİ FİYATLADI?: Piyasadaki güncel durumu, fiyatlamaları etkileyen ana faktörleri ve gelecek beklentilerini Helin Çelik'ten dinleyin.

-SHIBA TEKNİK ANALİZİ: SHIB coin için güncel destek ve direnç seviyeleri, potansiyel fiyat hedefleri ve yatırımcının dikkat etmesi gerekenler.

-DOGE TEKNİK ANALİZİ: Dogecoin yatırımcıları için önemli göstergeler, grafik yorumları ve olası senaryolar.

-SOLANA TEKNİK ANALİZİ: SOL coin için kapsamlı bir inceleme; yükseliş trendi devam edecek mi, kritik seviyeler neler?

-XRP TEKNİK ANALİZİ: Ripple (XRP) için güncel teknik görünüm, dava süreci etkileri ve potansiyel fiyat hareketleri.

-BITCOIN TEKNİK ANALİZİ: Kripto piyasasının lideri BTC teknik analizi; kritik destek ve direnç noktaları, önümüzdeki süreçte Bitcoin'i neler bekliyor?

-ETHEREUM TEKNİK ANALİZİ: ETH coin için güncel durum değerlendirmesi, yükseliş potansiyeli ve dikkat edilmesi gereken seviyeler.

YATIRIMCI NE YAPMALI?: Helin Çelik'ten, volatil kripto para piyasasında yatırımcı stratejileri, risk yönetimi ve doğru karar alma konusunda altın değerinde tavsiyeler.

Bu yayında, Helin Çelik'in ekran üzerinden gerçekleştirdiği pratik ve anlaşılır teknik analizlerle, kripto para piyasası yorumları ve yatırımcı ne yapmalı gibi sorulara net yanıtlar bulacaksınız. Kripto para gündemini yakından takip edenler ve teknik analiz öğrenmek isteyenler için kaçırılmaması gereken bir program!

 

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