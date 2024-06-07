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230 metrelik televizyon kulesine çıkıp görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

İstanbul'da atıl durumda olan 230 metre yükseklikteki televizyon kulesinin en tepesindeki antene çıkan genç, o anları kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi
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İstanbul Büyükçekmece’de atıl durumdaki 230 metre yükseklikte olan televizyon kulesinin en tepesindeki antene çıktı.

Büyükçekmece’de yapıldığı günden bu yana atıl durumda bulunan televizyon kulesi, daha önce icra haberiyle gündeme gelmişti. Televizyon kulesine bir arkadaşıyla giren Mustafa Kurt isimli genç en tepede bulunan antenin ucuna kadar tırmandı. 230 metreye hiçbir koruma önlemi olmadan çıkan gençler o anları videoya kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu izleyenlerin yürekleri ağzına geldi.

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