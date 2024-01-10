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Adana'da LPG dolumu yapılan araç bomba gibi patladı

Adana'da bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan araç bomba gibi patladı. Patlama anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Adana'da bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan otomobil bomba gibi patladı. 

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Otomobilin sürücüsü akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldi. Pompacının LPG doldurduğu sırada otomobil bomba gibi patladı. Bu sırada araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi kendilerini dışarı atarak canını zor kurtardı.

Yangın, istasyon çalışanları ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay nedeniyle hafif yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

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