Orta Doğu’da Artan Gerilim Enflasyon ve Resesyon Endişelerini Nasıl Şekillendirecek? |Ekonomi Masası
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
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Dr. Barış Esen,Hakan Güldağ , Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
KONUKLAR:
CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK – ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
TGSD BAŞKANI - TOYGAR NARBAY
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ
ZEYNEP GÜRCANLI – EKONOMİ GAZETESİ YAZARI