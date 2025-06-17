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  4. Orta Doğu’da Artan Gerilim Enflasyon ve Resesyon Endişelerini Nasıl Şekillendirecek? |Ekonomi Masası

Orta Doğu’da Artan Gerilim Enflasyon ve Resesyon Endişelerini Nasıl Şekillendirecek? |Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Dr. Barış Esen,Hakan Güldağ , Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR:

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK – ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
TGSD BAŞKANI - TOYGAR NARBAY
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ
ZEYNEP GÜRCANLI – EKONOMİ GAZETESİ YAZARI

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