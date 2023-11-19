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Ankara-Zonguldak kara yolunda yoğun kar yağışı

Bolu'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Haber Merkezi
AA
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Ankara-Zonguldak kara yolu Dorukhan Tüneli yakınlarında ulaşım, kış lastiği bulunmayan araçların ilerlemekte zorlanması ya da yolda kalması nedeniyle zaman zaman duruyor. Karayolları, jandarma ve polis ekipleri, trafiğin normale dönmesi için çalışma yapıyor.

Mengen Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlileri de yolda beklemek zorunda kalan vatandaşlara kumanya dağıtıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler mevkisinde de yoğun kar yağışı devam ediyor. Kayan veya kış lastiği bulunmadığı için yavaş ilerleyen araçlar nedeniyle otoyolda da aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, otoyoldaki araç yoğunluğunu azaltmak için ulaşımı zaman zaman Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

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