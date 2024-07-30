Arkadaşını bıçaklayıp, son anlarını cep telefonuna kaydetti

Mamak ilçesi Ekin Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Enes Ç. (20), kız arkadaşını taciz ettiği iddiasıyla arkadaşı Hasan Esen'i (21) yanına çağırdı. Enes Ç., tartıştığı Esen'i evden getirdiği bıçakla boynundan yaraladı.



Hasan Esen aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kaçmaya çalışan Enes Ç. ise yakındaki polis ekipleri tarafından suç aleti buçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.



Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan olayda Enes Ç.'nin elindeki bıçağı Esen'e savurduğu ve Esen'in bıçak darbesi ile yere yığıldığı, Enes Ç.'nin cep telefonu ile yerde yatan Esen'i kaydettiği görüldü.