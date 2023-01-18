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Atlas, böyle yardıma koştu

ABD'de robot üreticisi Boston Dynamics, Atlas ismini verdikleri insansı robotun yeni görüntülerini paylaştı.

Haber Merkezi
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Boston Dynamics, robotlar üzerinde çalışmasını sürdürüyor. Şirketin Atlas isimli robotu bu kez de inşaat iskelesinde çalışan bir işçiye malzeme taşıdı. İskeleye çıkmak için bir kalas kullanan Atlas, yerde bulunan takım çantasını alarak çevik hareketlerle iskeleye çıkıyor. Daha sonra çantayı işçiye ulaştırdıktan sonra akrobatik haretelerle iskeleden inişini tamamalıyor.

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